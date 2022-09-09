СК РФ: 103 украинских военнослужащих привлечены к уголовной ответственности
103 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) привлечены к уголовной ответственности по делам об убийстве и ранении мирного населения, разрушении гражданской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Из них 72 человека – представители рядового состава, 10 человек – сержантского и 21 человек – офицерского. В СК уточнили, что завершено расследование 80 дел, материалы переданы в правоохранительные органы республик, 10 – органам Луганской народной республики, 70 – Донецкой. Среди этих дел 66 были возбуждены по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, 14 – по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. «Также готовы к направлению в органы прокуратуры ДНР и ЛНР еще пять уголовных дел по обвинению пятерых командиров в жестоком обращении с гражданским населением Донецкой и Луганской народных республик. Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается, – говорится в сообщении СК.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача – максимально открытое проведение трибунала», – отметил он.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой. При этом украинская сторона уже отказалась от переговоров с Россией до тех пор, пока не вернет контроль над утраченными территориями.
В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. «Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», — сказал он.