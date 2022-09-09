СК РФ: 103 украинских военнослужащих привлечены к уголовной ответственности

Из них 72 человека – представители рядового состава, 10 человек – сержантского и 21 человек – офицерского. В СК уточнили, что завершено расследование 80 дел, материалы переданы в правоохранительные органы республик, 10 – органам Луганской народной республики, 70 – Донецкой. Среди этих дел 66 были возбуждены по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, 14 – по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. «Также готовы к направлению в органы прокуратуры ДНР и ЛНР еще пять уголовных дел по обвинению пятерых командиров в жестоком обращении с гражданским населением Донецкой и Луганской народных республик. Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается, – говорится в сообщении СК.