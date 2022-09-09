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FT: Фридман предлагал передать часть состояния Украине в обмен на снятие санкций

Ведомости

Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагал передать часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие введенных против него санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Фридман обсуждал этот вопрос с Кристиной Квин, которая до середины этого года была временным поверенным в делах США на Украине. Сам Фридман опроверг эту информацию, тем не менее, по данным источников газеты, разговор с экс-главой американской дипмиссии в Киеве имел место. Фридман не находится под санкциями в США, однако его активы в ЕС и Великобритании, где он проживает, были заморожены после начала специальной военной операции России на Украине.

Помимо этого «Альфа-банк Украина» предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести деньги, чтобы использовать их на различные проекты. Перевод должны одобрить в Национальном банке Украины.

28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы. В конце мая стало известно, что Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.

Ранее сегодня глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не станет в ближайшее время снимать санкции с уже оказавшихся под ограничениями российских предпринимателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных