FT: Фридман предлагал передать часть состояния Украине в обмен на снятие санкций
Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагал передать часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие введенных против него санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что Фридман обсуждал этот вопрос с Кристиной Квин, которая до середины этого года была временным поверенным в делах США на Украине. Сам Фридман опроверг эту информацию, тем не менее, по данным источников газеты, разговор с экс-главой американской дипмиссии в Киеве имел место. Фридман не находится под санкциями в США, однако его активы в ЕС и Великобритании, где он проживает, были заморожены после начала специальной военной операции России на Украине.
Помимо этого «Альфа-банк Украина» предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести деньги, чтобы использовать их на различные проекты. Перевод должны одобрить в Национальном банке Украины.
28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы. В конце мая стало известно, что Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.
Ранее сегодня глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не станет в ближайшее время снимать санкции с уже оказавшихся под ограничениями российских предпринимателей.
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