FT: Фридман предлагал передать часть состояния Украине в обмен на снятие санкций

Издание утверждает, что Фридман обсуждал этот вопрос с Кристиной Квин, которая до середины этого года была временным поверенным в делах США на Украине. Сам Фридман опроверг эту информацию, тем не менее, по данным источников газеты, разговор с экс-главой американской дипмиссии в Киеве имел место. Фридман не находится под санкциями в США, однако его активы в ЕС и Великобритании, где он проживает, были заморожены после начала специальной военной операции России на Украине.