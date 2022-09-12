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В Турции начались морские учения с участием 15 стран НАТО

Ведомости

В Средиземном и Эгейском морях начались военно-морские учения НАТО, в которых принимают участие военнослужащие из 15 стран альянса, пишет турецкая газета Milliyet. Учения получили название Dynamic Mariner—Mavi Balina—Nusret, они продлятся до 22 сентября.

В учениях принимают участие 15 стран — членов НАТО. В них задействовано 8000 человек, 52 корабля, четыре подводные лодки, 34 самолета, 16 вертолетов, два беспилотника и десантная морская пехота.

В маневрах также участвуют турецкий десантный корабль-амфибия TCG Sancaktar и флагманский корабль ВМС Турции TCG Anadolu.

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе. В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.

4 августа США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Согласно новому договору, на территории Польши будут размещены еще 1000 американских военнослужащих. Сейчас в Польше на ротационной основе уже расквартированы американские войска численностью 4500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных