В Турции начались морские учения с участием 15 стран НАТО
В Средиземном и Эгейском морях начались военно-морские учения НАТО, в которых принимают участие военнослужащие из 15 стран альянса, пишет турецкая газета Milliyet. Учения получили название Dynamic Mariner—Mavi Balina—Nusret, они продлятся до 22 сентября.
В учениях принимают участие 15 стран — членов НАТО. В них задействовано 8000 человек, 52 корабля, четыре подводные лодки, 34 самолета, 16 вертолетов, два беспилотника и десантная морская пехота.
В маневрах также участвуют турецкий десантный корабль-амфибия TCG Sancaktar и флагманский корабль ВМС Турции TCG Anadolu.
Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе. В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.
4 августа США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Согласно новому договору, на территории Польши будут размещены еще 1000 американских военнослужащих. Сейчас в Польше на ротационной основе уже расквартированы американские войска численностью 4500 человек.
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