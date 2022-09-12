Замглавы ВГА района Херсонской области сообщил об инсценировке своей смерти
Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России, он жив и находится в безопасности. Об этом сообщил сам чиновник.
«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал Гура в эфире «Первого канала».
Отмечается, что чиновника считали погибшим больше месяца. СМИ писали, что Гуру расстреляли около его дома, а позже он погиб при транспортировке в больницу.
Как сообщает «Первый канал», ту же хитрость ФСБ применили в случае с замначальника МВД Новой Каховки Сергеем Томко. Его убийство также было инсценировкой. По данным телеканала, действия силовиков позволили задержать заказчиков убийств чиновников пророссийских органов в регионе.
О смерти Виталия Гуры 6 августа сообщила заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева. В Telegram она написала, что чиновник скончался от полученных ранений. Об убийстве Сергея Томко украинские СМИ писали 8 июля.
В ходе спецоперации в мае российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.
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