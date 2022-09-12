В Кремле не стали давать прогнозы последствий иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Он отметил, что в настоящий момент в действиях Запада, а также руководителей газовой отрасли Украины «очень много всего непредсказуемого». «Здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).