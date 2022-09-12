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Политика

В Кремле не стали давать прогнозы последствий иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому». По его словам, сейчас трудно предугадать, как такой шаг может отразиться на поставках газа в Европу. 

Он отметил, что в настоящий момент в действиях Запада, а также руководителей газовой отрасли Украины «очень много всего непредсказуемого». «Здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», — пояснил Песков (цитата по ТАСС). 

Представитель Кремля также напомнил, что ранее «Украина уже отключила ток по одной из ниток». Песков подчеркнул, что оснований для этого не было. По его словам, «страшно предположить», какие решения Киев может еще принять в будущем. 

На прошлой неделе «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в отношении «Газпрома». В украинской компании обвинили «Газпром» в неоплате услуг по транзиту газа. По словам главы компании Юрия Витренко, «Нафтогаз» также может предъявить к российской стороне дополнительные требования. 

10 мая украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной в ОГТСУ назвали невозможность вести оперативно-технологический контроль над компрессорной станцией «Новопсков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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