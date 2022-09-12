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Путин назначил нового посла на Кипре

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил новым послом страны на Кипре Мурата Зязикова, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Станислав Осадчий освобожден от должности.

«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в документе.

Зязиков был президентом Ингушетии в 2002-2008 гг. В 2008-2012 гг. занимал пост советника президента, с октября 2012 г. — заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Осадчий был послом России на Кипре с 2013 г. До этого в 2004-2010 гг. он исполнял обязанности в качестве посла России в Австрии. В 2010-2013 гг. был директором департамента безопасности МИДа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных