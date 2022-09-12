Путин назначил нового посла на Кипре
Президент России Владимир Путин назначил новым послом страны на Кипре Мурата Зязикова, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Станислав Осадчий освобожден от должности.
«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в документе.
Зязиков был президентом Ингушетии в 2002-2008 гг. В 2008-2012 гг. занимал пост советника президента, с октября 2012 г. — заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.
Осадчий был послом России на Кипре с 2013 г. До этого в 2004-2010 гг. он исполнял обязанности в качестве посла России в Австрии. В 2010-2013 гг. был директором департамента безопасности МИДа.
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