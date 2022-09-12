Путин: действия недружественных стран непредсказуемы и импульсивны

Тем не менее риторика властей стран Европы не меняется. Запад настаивает, что будет и дальше поддерживать Украину и не снимет санкции с России. Одновременно с этим ЕС постепенно усиливает санкционное давление на РФ. Так, в конце августа страны ЕС отказались от упрощенного порядка выдачи виз с Россией.