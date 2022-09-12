Путин: действия недружественных стран непредсказуемы и импульсивны
Действия недоброжелателей непредсказуемы, импульсивны и непрофессиональны, России следует «работать в своей логике». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что России следует работать в своей логике и «удерживать инициативу». Президент РФ добавил, что нужно не только реагировать на «недружественные шаги», но и решать задачи в экономике, социальной сфере и др.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть решений европейских властей можно объяснить их иррациональностью. В частности, он упомянул ситуацию с «Северным потоком». Песков добавил, что такие решения «трудно понять и невозможно объяснить». При этом, по его словам, за такие шаги приходится платить «простым гражданам».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. При этом они признавали усталость граждан ЕС от санкций и вред, которые ограничения наносят европейской экономике.
Тем не менее риторика властей стран Европы не меняется. Запад настаивает, что будет и дальше поддерживать Украину и не снимет санкции с России. Одновременно с этим ЕС постепенно усиливает санкционное давление на РФ. Так, в конце августа страны ЕС отказались от упрощенного порядка выдачи виз с Россией.
Кроме того, в настоящее время европейские власти работают над восьмым пакетом антироссийских санкций. 29 августа страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в него меры в области торговли и энергетики. В МИД Эстонии уточнили, что новые ограничения также коснутся SWIFT, к физических и юридических лиц.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.