Делегация «Роскосмоса» не поедет в Париж на Международный астронавтический конгресс
Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет участвовать в Международном астронавтическом конгрессе в Париже, поскольку большинству участников отказали в выдаче виз, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.
«Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 г., поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержке», – рассказали в «Роскосмосе».
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Девять европейских стран – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – больше не принимают от российских туристов документы на получение виз, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).