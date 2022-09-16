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Делегация «Роскосмоса» не поедет в Париж на Международный астронавтический конгресс

Ведомости

Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет участвовать в Международном астронавтическом конгрессе в Париже, поскольку большинству участников отказали в выдаче виз, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 г., поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержке», – рассказали в «Роскосмосе».

9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.

Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.

Девять европейских стран – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – больше не принимают от российских туристов документы на получение виз, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных