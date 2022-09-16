Газета
Политика

Франция, ФРГ и Польша выступили за пересмотр принципов политики ЕС в отношении РФ

Ведомости

Франция, Польша и ФРГ выступают за пересмотр основных принципов политики ЕС в отношении России на фоне конфликта на Украине, следует из совместного заявления министров по европейским делам трех стран.

«Мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении России», — отмечается в заявлении. В частности, дипломаты упомянули, что переломный момент в отношениях с Россией наступил после начала спецоперации на Украине.

Министры отметили, что в будущем в ЕС может быть создана специальная миссия «по обучению и помощи украинским силам в Евросоюзе, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники». Они также поддержали решение о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи стране на сумму 5 млрд евро.

В августе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсуждается создание миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала называть вещи «своими именами».

«ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — заявила дипломат.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных