Франция, ФРГ и Польша выступили за пересмотр принципов политики ЕС в отношении РФ
Франция, Польша и ФРГ выступают за пересмотр основных принципов политики ЕС в отношении России на фоне конфликта на Украине, следует из совместного заявления министров по европейским делам трех стран.
«Мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении России», — отмечается в заявлении. В частности, дипломаты упомянули, что переломный момент в отношениях с Россией наступил после начала спецоперации на Украине.
Министры отметили, что в будущем в ЕС может быть создана специальная миссия «по обучению и помощи украинским силам в Евросоюзе, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники». Они также поддержали решение о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи стране на сумму 5 млрд евро.
В августе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсуждается создание миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала называть вещи «своими именами».
«ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — заявила дипломат.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса