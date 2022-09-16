Франция, ФРГ и Польша выступили за пересмотр принципов политики ЕС в отношении РФ

Министры отметили, что в будущем в ЕС может быть создана специальная миссия «по обучению и помощи украинским силам в Евросоюзе, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники». Они также поддержали решение о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи стране на сумму 5 млрд евро.