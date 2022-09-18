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Политика

Еврокомиссия предложила приостановить выделение Венгрии средств из бюджета ЕС

Ведомости

Европейская комиссия в связи нарушениями принципов верховенства права в Венгрии предложила приостановить выполнение 65% обязательств по трем оперативным программам, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан.

Как отмечается в релизе ЕК, комиссия предложила совету меры, которые должны обеспечить защиту бюджета и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в республике. Хан назвал это решение «четкой демонстрацией решимости» Еврокомиссии защитить бюджет ЕС. На пресс-конференции он заявил, что замораживание 65% обязательств может соответствовать примерно 7,5 млрд евро финансирования из бюджета ЕС.

В августе ЕК направила Венгрии письмо, где изложила меры «по исправлению положения», затем изучила ответ Будапешта, в частности, «адекватность мер первоначальным выводам комиссии».

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«Чтобы меры можно было квалифицировать как адекватные, они должны положить конец нарушениям принципов верховенства права и/или рискам, которые они создают для бюджета ЕС и финансовых интересов союза», — говорится в релизе.

В ЕК считают, что до завершения основных этапов реализации мер риск для бюджета сохраняется. В результате Еврокомиссия предложила приостановить 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. В течение месяца совету (в «исключительных обстоятельствах» — трех месяцев) предстоит решить, следует ли принимать предложенные меры.

3 апреля стало известно, что еврокомиссар Хан направил правительству Венгрии официальное уведомление о запуске «механизма верховенства права» для защиты средств ЕС, выделенных стране.

«Механизм верховенства права» – это процедура, в ходе которой в отношении страны – члена ЕС могут быть применены финансовые меры, если Еврокомиссия установит, что средства фондов союза используются не по назначению. В качестве финансовых мер государство-нарушителя могут лишить субсидий, снизить платежи и др. Отмечалось, что у Еврокомиссии есть возражения по ситуации в Венгрии в сферах госзакупок, исполнения европейских бюджетов, аудитов, мониторинга, процедуры расчетов, предотвращения мошенничества и коррупции.

В сентябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о создании агентства по борьбе с коррупцией, сообщал Bloomberg. Уточнялось, что решение о создании такого агентства откроет венгерскому правительству доступ к фондам Евросоюза, в рамках которых для страны предусмотрена поддержка в размере 5,8 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных