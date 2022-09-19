МИД Китая выразил протест США из-за заявления Байдена о защите Тайваня
Пекин сделал строгое представление Вашингтону, а также выразил решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о защите США Тайваня в случае нападения со стороны Китая.
«Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что действия США нарушают «принцип одного Китая», положения трех китайско-американских совестных коммюнике и обязательство Вашингтона не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, добавила Мао Нин, США отправляют «ошибочный сигнал» выступающим за независимость Тайваня силам.
Ранее сегодня Джо Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая.
В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие.
МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом. Также на прошлой неделе в ведомстве сообщили, что Пекин собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи США Тайваню.
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