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Владимир Сальдо вернулся к обязанностям главы ВГА Херсонской области

Ведомости

Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области с 19 сентября, сообщает пресс-служба региона в Telegram-канале. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.

«Владимир Сальдо подчеркивает, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным. Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Он отметил, что будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий и др.

4 августа Сальдо сообщил о своей госпитализации. Результаты обследования показывали, что ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. Позже его перевели в московский НИИ им. Н. В. Склифосовского.

12 сентября Сальдо записал первое видео после госпитализации и обратился к жителям региона. Он сообщил, что идет на поправку и в настоящее время работает над бюджетом области. Помимо этого он заявил, что ежедневно общается с военными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных