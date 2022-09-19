Владимир Сальдо вернулся к обязанностям главы ВГА Херсонской области
Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области с 19 сентября, сообщает пресс-служба региона в Telegram-канале. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.
«Владимир Сальдо подчеркивает, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным. Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях», — говорится в сообщении.
Он отметил, что будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий и др.
4 августа Сальдо сообщил о своей госпитализации. Результаты обследования показывали, что ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. Позже его перевели в московский НИИ им. Н. В. Склифосовского.
12 сентября Сальдо записал первое видео после госпитализации и обратился к жителям региона. Он сообщил, что идет на поправку и в настоящее время работает над бюджетом области. Помимо этого он заявил, что ежедневно общается с военными.
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