Глава МИД Британии: Запад никогда не угрожал России
Запад никогда не угрожал России и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли. Таким образом он прокомментировал заявления президента России Владимира Путина.
«Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше. Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев», — подчеркнул глава МИДа (цитата по «РИА Новости).
В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», – сказал президент.
В ответ на это в США заявили, что серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии. Для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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