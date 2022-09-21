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Глава МИД Британии: Запад никогда не угрожал России

Ведомости

Запад никогда не угрожал России и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли. Таким образом он прокомментировал заявления президента России Владимира Путина.

«Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше. Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев», — подчеркнул глава МИДа (цитата по «РИА Новости).

В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», – сказал президент.

В ответ на это в США заявили, что серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии. Для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных