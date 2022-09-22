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МИД РФ поддержал предложение о расширении Совбеза ООН

Ведомости

Россия давно высказывалась о наличии кандидатов в постоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — сказал Рябков (цитата по ТАСС). Российская сторона, по словам дипломатов, считает, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами СБ.

Президент США Джо Байден накануне призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, настало время для организации «стать более инклюзивной — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с аналогичным предложением. Он отметил, что в Совбезе должно быть больше постоянных членов, чтобы он стал более представительным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных