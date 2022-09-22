МИД РФ поддержал предложение о расширении Совбеза ООН

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — сказал Рябков (цитата по ТАСС). Российская сторона, по словам дипломатов, считает, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами СБ.