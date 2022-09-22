МИД РФ поддержал предложение о расширении Совбеза ООН
Россия давно высказывалась о наличии кандидатов в постоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — сказал Рябков (цитата по ТАСС). Российская сторона, по словам дипломатов, считает, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами СБ.
Президент США Джо Байден накануне призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, настало время для организации «стать более инклюзивной — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира».
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с аналогичным предложением. Он отметил, что в Совбезе должно быть больше постоянных членов, чтобы он стал более представительным.
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