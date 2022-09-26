Путин заявил, что Запад должен относиться к России с уважением

Лукашенко напомнил свои слова о том, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией. «Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — подчеркнул он.