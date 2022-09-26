Путин заявил, что Запад должен относиться к России с уважением
Западные страны должны относиться к России и Белоруссии с уважением, отметил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лукашенко напомнил свои слова о том, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией. «Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — подчеркнул он.
«И [надо] с уважением к нам относиться», — добавил Путин (цитата по ТАСС).
В МИД Белоруссии заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы о проведении частичной мобилизации. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. Лукашенко, в свою очередь, исключил проведение мобилизации в республике.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского президента, в настоящее время линия боевого соприкосновения превышает 1000 км.
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