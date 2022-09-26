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Путин заявил, что Запад должен относиться к России с уважением

Ведомости

Западные страны должны относиться к России и Белоруссии с уважением, отметил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лукашенко напомнил свои слова о том, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией. «Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — подчеркнул он.

«И [надо] с уважением к нам относиться», — добавил Путин (цитата по ТАСС).

В МИД Белоруссии заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы о проведении частичной мобилизации. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. Лукашенко, в свою очередь, исключил проведение мобилизации в республике.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского президента, в настоящее время линия боевого соприкосновения превышает 1000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных