Новая Зеландия добавила в санкционный список Кадырова

В начале июня Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 44 компаний России и Белоруссии, в том числе против «Газпрома». В начале августа страна объявила о введении ограничений против российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ. В конце августа санкции были введены в отношении 48 граждан России и одного юридического лица – как уточняла Махута, речь идет о политических деятелях регионов, находящихся под контролем российской стороны.