Новая Зеландия добавила в санкционный список Кадырова
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 19 россиян, включая федеральных чиновников, родственников президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.
Как заявила глава ведомства Нанаия Махута, санкции вводятся в отношении людей из ближайшего окружения Путина, которые «были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием». «Сегодня под санкции попали федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации», – говорится в сообщении МИДа.
По мнению Махуты, проводимые в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях референдумы также являются актами агрессии и, по ее словам, Новая Зеландия осуждает эти действия.
Всего с начала спецоперации России на Украине страна ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц, а санкционный режим Новой Зеландии предусматривает в том числе запрет на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на въезд морских или воздушных судов.
В мае правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список пятерых россиян и три российские организации. Тогда под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований. Кроме того, санкции также затронули шесть оборонных предприятий и 170 членов Совфеда РФ и президента России Владимира Путина.
В начале июня Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 44 компаний России и Белоруссии, в том числе против «Газпрома». В начале августа страна объявила о введении ограничений против российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ. В конце августа санкции были введены в отношении 48 граждан России и одного юридического лица – как уточняла Махута, речь идет о политических деятелях регионов, находящихся под контролем российской стороны.