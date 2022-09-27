Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию и Украину на этой неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на этой неделе посетить Россию и Украину для продолжения переговоров по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил ТАСС.
Об этом Гросси заявил на 66-й ежегодной сессии генеральной конференции МАГАТЭ. «Это произойдет очень скоро. Мы надеемся, что уже на этой неделе, если у нас получится», – сказал он.
На вопрос о том, как проходят переговоры по поводу создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС, Гросси заявил, что, по его мнению, стороны добиваются прогресса.
Ранее днем Гросси провел на конференции встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым, где в том числе обсуждалось создание защитной зоны. На полях 77-й сессии Генассамблеи ООН Гросси провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.