Кредиты погибших и получивших I группу инвалидности спишут за счет банков
Кредиты и ипотеки мобилизованных россиян, погибших или получивших I группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине, будут списывать за счет банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.
«В текущей версии документа [законопроекта] этого пока нет. Но не только если человек погиб или стал инвалидом первой группы, он не платит по кредитам в банке либо МФО: ни на кого эти долги не перекладываются, обязательства прекращаются для всех участников договора», – сказал он.
Депутат подчеркнул, что государственные средства не пойдут на списание кредитов, это будет происходить за счет самих банков. Эту информацию, отмечает агентство, подтвердил и заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
На заседании 27 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий заемщикам, призванным на службу по контракту или мобилизации, получить ипотечные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы, передает «Интерфакс».
Госдума также сегодня приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
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