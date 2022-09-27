Кредиты погибших и получивших I группу инвалидности спишут за счет банков

«В текущей версии документа [законопроекта] этого пока нет. Но не только если человек погиб или стал инвалидом первой группы, он не платит по кредитам в банке либо МФО: ни на кого эти долги не перекладываются, обязательства прекращаются для всех участников договора», – сказал он.