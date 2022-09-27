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Кредиты погибших и получивших I группу инвалидности спишут за счет банков

Ведомости

Кредиты и ипотеки мобилизованных россиян, погибших или получивших I группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине, будут списывать за счет банков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«В текущей версии документа [законопроекта] этого пока нет. Но не только если человек погиб или стал инвалидом первой группы, он не платит по кредитам в банке либо МФО: ни на кого эти долги не перекладываются, обязательства прекращаются для всех участников договора», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что государственные средства не пойдут на списание кредитов, это будет происходить за счет самих банков. Эту информацию, отмечает агентство, подтвердил и заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.

На заседании 27 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий заемщикам, призванным на службу по контракту или мобилизации, получить ипотечные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы, передает «Интерфакс».

Госдума также сегодня приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных