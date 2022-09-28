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В Совфеде заявили, что уехавшие из-за мобилизации смогут вернуться без последствий

Ведомости

Граждане, уехавшие после объявления о частичной мобилизации и при этом не нарушающие российское законодательство, смогут вернуться в Россию без правовых последствий. Об этом заявил сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале.

«Те, кто из “отъехавших” закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать», — написал сенатор.

Климов отметил, что уехали из страны те, кто «менее всего думал о Родине, а в основном о себе». По его словам, пользы от таких граждан на военной службе было бы мало.

Сенатор также указал на прирост населения России, несмотря на эмиграцию россиян. «Теперь жителей в РФ будет более 150 млн, а год назад было лишь 146 млн», — подчеркнул Климов, комментируя итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.

После этого люди стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных