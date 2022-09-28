В Совфеде заявили, что уехавшие из-за мобилизации смогут вернуться без последствий
Граждане, уехавшие после объявления о частичной мобилизации и при этом не нарушающие российское законодательство, смогут вернуться в Россию без правовых последствий. Об этом заявил сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале.
«Те, кто из “отъехавших” закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать», — написал сенатор.
Климов отметил, что уехали из страны те, кто «менее всего думал о Родине, а в основном о себе». По его словам, пользы от таких граждан на военной службе было бы мало.
Сенатор также указал на прирост населения России, несмотря на эмиграцию россиян. «Теперь жителей в РФ будет более 150 млн, а год назад было лишь 146 млн», — подчеркнул Климов, комментируя итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.
После этого люди стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».
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