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«КАМАЗ-мастер» не будет участвовать в «Дакаре» из-за требования осудить спецоперацию

Ведомости

Российская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за требования международной федерации (FIA) осудить спецоперацию России на Украине. 

В заявлении, опубликованном на сайте команды, российские спортсмены рассказали, что их обязали заполнить анкету с осуждением спецоперации на Украине. Команда указала на политический характер документа и отметила, что такие требования нарушают «принципы равных условий для спортсменов».

«Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — сказано в сообщении. 

В этом году ралли «Дакар» состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. До этого «КАМАЗ-мастер» становился победителем соревнований 19 раз, в том числе команда выиграла предыдущую гонку. Впервые за 24 года соревнования пройдут без участников из России. 

При этом в начале сентября руководитель команды Владимир Чагин заявлял, что организаторы ралли «очень хотят видеть» российских спортсменов на соревнованиях. Он отмечал, что стороны ведут переговоры, на тот момент точной информации об участии команды в гонке не было. 

Еще в марте FIA сообщила, что российских гонщиков допустят до соревнований только при условии подписания декларации о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Документ также содержал пункт о солидарности с Украиной. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. К ограничениям в отношении российских спортсменов также призвали в Международном олимпийском комитете (МОК). Там призвали международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях международного уровня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных