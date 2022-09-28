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Канцлер ФРГ выступил за предоставление убежища уклоняющимся от службы россиянам

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, которые не хотят нести воинскую службу в рамках частичной мобилизации, объявленной в России. Об этом он сообщил в интервью местной газете Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту. <...> Конечно, они должны заранее пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну», — сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее в Финляндии сообщили, что отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища. С аналогичными заявлениями выступили страны Прибалтики.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров». Путин также подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Как ранее заявили в Минобороны, частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за проведения частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных