Канцлер ФРГ выступил за предоставление убежища уклоняющимся от службы россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, которые не хотят нести воинскую службу в рамках частичной мобилизации, объявленной в России. Об этом он сообщил в интервью местной газете Neue Osnabrücker Zeitung.
«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту. <...> Конечно, они должны заранее пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну», — сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее в Финляндии сообщили, что отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища. С аналогичными заявлениями выступили страны Прибалтики.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров». Путин также подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Как ранее заявили в Минобороны, частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за проведения частичной мобилизации.
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