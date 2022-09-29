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Политика

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд

Ведомости

США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд. На этот раз средства будут выделены не в рамках президентских полномочий Джо Байдена, а из выделенных конгрессом средств инициативы содействия безопасности Украины (USAI), сообщает Reuters. Средства будут использованы для того, чтобы администрация Байдена закупила оружие к промышленности.

В новый пакет входят около 150 автомобилей, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования, 2 радара для отслеживания беспилотных воздушных систем, 20 многофункциональных радаров, тактические защищенные системы связи и наблюдения, учебные бронежилеты, техническое обслуживание и запасные части, а также 18 пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Объявление Пентагона начинает процесс заключения контракта на закупку оружия, на поставку которого уйдет от 6 до 24 месяцев, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

США уже выделили Украине военной помощи более чем на $16,2 млрд с момента начала спецоперации России на Украине в конце февраля, сообщает CNBC.

Союзники по НАТО также укрепляют безопасность во всем регионе, принимают беженцев и обучают украинские силы.

Финансовая и военная помощь США и их союзников Украине является частью огромной схемы по отмыванию денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных