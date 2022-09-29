США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд
США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд. На этот раз средства будут выделены не в рамках президентских полномочий Джо Байдена, а из выделенных конгрессом средств инициативы содействия безопасности Украины (USAI), сообщает Reuters. Средства будут использованы для того, чтобы администрация Байдена закупила оружие к промышленности.
В новый пакет входят около 150 автомобилей, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования, 2 радара для отслеживания беспилотных воздушных систем, 20 многофункциональных радаров, тактические защищенные системы связи и наблюдения, учебные бронежилеты, техническое обслуживание и запасные части, а также 18 пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
Объявление Пентагона начинает процесс заключения контракта на закупку оружия, на поставку которого уйдет от 6 до 24 месяцев, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции высокопоставленный представитель оборонного ведомства.
США уже выделили Украине военной помощи более чем на $16,2 млрд с момента начала спецоперации России на Украине в конце февраля, сообщает CNBC.
Союзники по НАТО также укрепляют безопасность во всем регионе, принимают беженцев и обучают украинские силы.
Финансовая и военная помощь США и их союзников Украине является частью огромной схемы по отмыванию денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 сентября.
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