США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд

США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд. На этот раз средства будут выделены не в рамках президентских полномочий Джо Байдена, а из выделенных конгрессом средств инициативы содействия безопасности Украины (USAI), сообщает Reuters. Средства будут использованы для того, чтобы администрация Байдена закупила оружие к промышленности.