Депутат Валуев сообщил о получении повестки в военкомат
Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил газете «Известия» о получении повестки в военкомат и намерении явиться туда на следующей неделе.
«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – рассказал он.
Повестка, фото которой опубликовал Валуев в своем Telegram-канале, была направлена ему до объявления в России частичной мобилизации: он был вызван в военкомат для уточнения сведений еще 15 сентября.
Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
После объявления в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы.
Позднее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что принять участие в спецоперации вызвались сразу несколько парламентариев: глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже в зону проведения СВО попросились депутаты «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай, а также ряд депутатов из регионов. 27 сентября Турчак сообщил, что аналогичное решение приняли замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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