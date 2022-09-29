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Депутат Валуев сообщил о получении повестки в военкомат

Ведомости

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил газете «Известия» о получении повестки в военкомат и намерении явиться туда на следующей неделе.

«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – рассказал он.

Повестка, фото которой опубликовал Валуев в своем Telegram-канале, была направлена ему до объявления в России частичной мобилизации: он был вызван в военкомат для уточнения сведений еще 15 сентября.

Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

После объявления в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы.

Позднее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что принять участие в спецоперации вызвались сразу несколько парламентариев: глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже в зону проведения СВО попросились депутаты «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай, а также ряд депутатов из регионов. 27 сентября Турчак сообщил, что аналогичное решение приняли замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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