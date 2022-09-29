Депутат Валуев сообщил о получении повестки в военкомат

«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – рассказал он.