Узбекистан не намерен депортировать соблюдающих закон россиян
Число прибывающих в Узбекистан россиян увеличивается, при этом иностранные граждане, не нарушающие закон, депортации не подлежат, сообщил МИД республики.
«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию. При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», – говорится в сообщении.
МИД республики также выступил за скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди.
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