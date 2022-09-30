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Меркель призвала привлечь Россию к созданию европейской архитектуры безопасности

Ведомости

Россия должна в будущем быть привлечена к созданию новой общеевропейской архитектуры безопасности, заявил экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Россия нарушила международное право, такого не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Но нам необходимо продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России», — заявила Меркель (цитата по N-tv).

Экс-канцлер ранее заявила, что к высказываниям президента России Владимира Путина стоит относиться серьезно и не думать, что он лишь блефует. Речь шла о заявлениях Путина, касающихся ядерного оружия. 21 сентября в ходе своего обращения российский лидер указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». 

Она также неоднократно называла происходящее вокруг Украины «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. «Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных