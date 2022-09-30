Меркель призвала привлечь Россию к созданию европейской архитектуры безопасности

Она также неоднократно называла происходящее вокруг Украины «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. «Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.