Меркель призвала привлечь Россию к созданию европейской архитектуры безопасности
Россия должна в будущем быть привлечена к созданию новой общеевропейской архитектуры безопасности, заявил экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Россия нарушила международное право, такого не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Но нам необходимо продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России», — заявила Меркель (цитата по N-tv).
Экс-канцлер ранее заявила, что к высказываниям президента России Владимира Путина стоит относиться серьезно и не думать, что он лишь блефует. Речь шла о заявлениях Путина, касающихся ядерного оружия. 21 сентября в ходе своего обращения российский лидер указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж».
Она также неоднократно называла происходящее вокруг Украины «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. «Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.
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