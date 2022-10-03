Стремоусов: в Херсонской области пресечены попытки прорыва ВСУ
В Херсонской области пресечены попытки прорыва украинской армии, написал в своем Telegram-канале заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«На Николаевском направлении всё под контролем <...> На данный момент ситуация полностью контролируемая», — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что украинские военные заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. По его словам, Миролюбовка и Архангельское были заняты одной из бригад территориальной обороны Украины.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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