МИД Финляндии вызвал российского посла из-за референдумов
Российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии фоне референдумов, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и вхождения этих регионов в состав РФ. Об этом финское ведомство сообщило в Twitter.
«Сегодня МИД Финляндии вызвал посла РФ, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», — говорится в заявлении. Присоединение территорий к России финское ведомство назвало «вопиющим нарушением» суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава ООН.
Ранее сегодня российского посла в Варшаве вызвало МИД Польши. Кроме того, накануне посла РФ в Германии пригласили в МИД ФРГ из-за проведенных референдумов на территории четырех регионов.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин сообщили, что Хельсинки не признает результаты голосования. То же самое заявляли власти Польши, ФРГ, Великобритании и США.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
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