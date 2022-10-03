Песков: Россия продолжит советоваться с населением Херсона и Запорожья по границам
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) входят в состав России в своих границах 2014 г., по границам Херсонской и Запорожской областей продолжается обсуждение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Частично уже прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком. ЛНР, ДНР — границы 2014 г., Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», – сказал он.
22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что признав независимость ДНР и ЛНР, Москва признала и конституции этих республик.
«А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – сказал он тогда.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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