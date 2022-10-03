В Госдуме одобрили законопроекты о принятии новых регионов в состав России
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроекты о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщается на сайте ГД.
Как уточнили в пресс-службе Госдумы, проекты законов будут рассмотрены на пленарном заседании 3 сентября.
Согласно документам, жителям присоединенных территорий будут предоставлены гарантии по трудовой деятельности. Так, будут признаны их документы об образовании, а также стаж трудовой деятельности и право на получение пенсий. Кроме того, в новых субъектах РФ в качестве денежной единицы будет действовать только рубль. При этом до 31 декабря 2022 г. при наличных и безналичных расчетах можно будет использовать украинскую гривну.
Новые регионы образуют в составе России две республики и две области. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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