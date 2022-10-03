В Госдуме одобрили законопроекты о принятии новых регионов в состав России

Согласно документам, жителям присоединенных территорий будут предоставлены гарантии по трудовой деятельности. Так, будут признаны их документы об образовании, а также стаж трудовой деятельности и право на получение пенсий. Кроме того, в новых субъектах РФ в качестве денежной единицы будет действовать только рубль. При этом до 31 декабря 2022 г. при наличных и безналичных расчетах можно будет использовать украинскую гривну.