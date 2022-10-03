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В Госдуме одобрили законопроекты о принятии новых регионов в состав России

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроекты о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщается на сайте ГД.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, проекты законов будут рассмотрены на пленарном заседании 3 сентября.

Согласно документам, жителям присоединенных территорий будут предоставлены гарантии по трудовой деятельности. Так, будут признаны их документы об образовании, а также стаж трудовой деятельности и право на получение пенсий. Кроме того, в новых субъектах РФ в качестве денежной единицы будет действовать только рубль. При этом до 31 декабря 2022 г. при наличных и безналичных расчетах можно будет использовать украинскую гривну.

Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проекты законов о принятии в состав страны четырех регионов. Также он внес на ратификацию в палату договоры о вхождении этих территорий в состав РФ.

Новые регионы образуют в составе России две республики и две области. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных