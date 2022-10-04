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Более 70 000 немобилизованных подали заявки в добровольческие отряды

Ведомости

Более 70 000 человек подали заявку на запись в добровольцы через портал госуслуг, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале Госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — "Стать добровольцем" для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 000 запросов на эту тему», — сообщил он (цит. по ТАСС).

Накануне, 3 октября, у пользователей «Госуслуг» появилась возможность записаться в добровольцы через портал. При этом, чтобы попасть в отряд, гражданам необходимо соответствовать некоторым критериям. В частности, они должны были либо пройти военную службу или принимать участие в военных сборах, либо заниматься стрелковыми видами спорта, либо состоять в охотничьей организации или казачьей общине, либо служить в силовом ведомстве. Кроме того, гражданин должен быть не старше 60 лет.

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Помимо этого, накануне также появилась возможность подать жалобы на ошибки при частичной мобилизации. Уточняется, что заявление может подать и мобилизованный, и другой человек, оно будет передано в военный комиссариат региона. Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.

После объявления частичной мобилизации в России в интернете появлялось много сообщений о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.

На прошлой неделе в отставку ушел военный комиссар Магаданской области из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации. Что именно это были за ошибки, не уточняется. По словам омбудсмена Магаданской области Олега Михайлюка, поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных