Более 70 000 немобилизованных подали заявки в добровольческие отряды

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале Госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — "Стать добровольцем" для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 000 запросов на эту тему», — сообщил он (цит. по ТАСС).