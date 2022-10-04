Главы ЛНР и ДНР подписали законы о ратификации договора о присоединении к России
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал принятый Народным советом региона закон о ратификации договора о вступлении республики в состав России. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента ДНР.
Позже аналогичный документ подписал и глава Луганской народный республики (ЛНР) Леонид Пасечник, следует из документа, опубликованного на сайте главы ЛНР.
Ранее сегодня Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Процедура присоединения новых регионов к России завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов. Основаниями для этого стали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября, а также декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и международные договоры.
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