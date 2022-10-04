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Зеленский подписал указ о непризнании присоединения новых регионов к России

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Донецкой и Луганских народных республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, следует из документа, опубликованного на сайте украинского президента.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 147, от 21 февраля 2022 г. № 71, от 21 февраля 2022 г. № 72, от 29 сентября 2022 г. № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации», - следует из документа.

Ранее, комментируя референдумы, Зеленский заявлял, что позиция Киева не изменится даже после их проведения. Он также отмечал, что Украина не согласится на переговоры после окончания голосования, хотя об отказе от переговоров с Россией Зеленский говорил и раньше.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов. Основаниями для этого стали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября, а также декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и международные договоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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