Bloomberg: бизнесмен Кузьмичев смог оспорить арест одной из своих яхт во Франции
Российский бизнесмен Алексей Кузьмичев смог частично оспорить арест двух своих яхт на французском Лазурном берегу, сообщил Bloomberg. Суд признал арест одной из яхт незаконным и отменил его.
Такое решение вынес Парижский апелляционный суд. Вторую часть иска к таможенной службе Франции суд оставил без рассмотрения, поскольку посчитал, что это дело находится не в его юрисдикции.
О том, что Кузьмичев обратился в суд по поводу ареста своих яхт на Ривьере, Bloomberg сообщил 15 сентября со ссылкой на адвоката бизнесмена Филиппа Бланшетье. Он настаивал на том, что таможенная служба не имела права проводить обыск на судне под предлогом нарушения санкционного режима и замораживать его. Таможенники вышли за установленные Евросоюзом полномочия по замораживанию активов и совершили «юридическую ересь», заявил Бланшетье.
В середине марта Евросоюз наложил на Кузьмичева персональные санкции в связи со спецоперацией России на Украине.