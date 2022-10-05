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Bloomberg: бизнесмен Кузьмичев смог оспорить арест одной из своих яхт во Франции

Ведомости

Российский бизнесмен Алексей Кузьмичев смог частично оспорить арест двух своих яхт на французском Лазурном берегу, сообщил Bloomberg. Суд признал арест одной из яхт незаконным и отменил его.

Такое решение вынес Парижский апелляционный суд. Вторую часть иска к таможенной службе Франции суд оставил без рассмотрения, поскольку посчитал, что это дело находится не в его юрисдикции.

О том, что Кузьмичев обратился в суд по поводу ареста своих яхт на Ривьере, Bloomberg сообщил 15 сентября со ссылкой на адвоката бизнесмена Филиппа Бланшетье. Он настаивал на том, что таможенная служба не имела права проводить обыск на судне под предлогом нарушения санкционного режима и замораживать его. Таможенники вышли за установленные Евросоюзом полномочия по замораживанию активов и совершили «юридическую ересь», заявил Бланшетье.

В середине марта Евросоюз наложил на Кузьмичева персональные санкции в связи со спецоперацией России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных