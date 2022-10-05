Bloomberg: бизнесмен Кузьмичев смог оспорить арест одной из своих яхт во Франции

О том, что Кузьмичев обратился в суд по поводу ареста своих яхт на Ривьере, Bloomberg сообщил 15 сентября со ссылкой на адвоката бизнесмена Филиппа Бланшетье. Он настаивал на том, что таможенная служба не имела права проводить обыск на судне под предлогом нарушения санкционного режима и замораживать его. Таможенники вышли за установленные Евросоюзом полномочия по замораживанию активов и совершили «юридическую ересь», заявил Бланшетье.