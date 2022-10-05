Кремль ответил на заявление Пентагона о возможности ударов ВСУ по Крыму
Заявления Пентагона о том, что Украина фактически может атаковать объекты в Крыму, свидетельствуют о прямой вовлеченности США в конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воспринимаются такие заявления негативно. Они и прямо, и косвенно являются новыми непосредственной вовлеченности США в этот конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию», – сказал он журналистам.
Так Песков прокомментировал слова представителя Пентагона Лоры Купер. В ходе брифинга она заявила, что имеющиеся у Украины реактивные снаряды GMLRS для систем HIMARS способны поразить подавляющее большинство целей на поле боя.
«Мы думаем, что они могут достичь подавляющего большинства целей, включая Крым. И чтобы было ясно, Крым — это Украина», – сказала она.
Киев продолжает настаивать на поставках из США дальнобойных баллистических ракет ATACMS способных поражать цели на расстоянии до 300 км, однако Вашингтон пока не собирается этого делать, опасаясь эскалации конфликта, сообщал ранее CNN. МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта. В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США «утратили связь с реальностью» и фактически стали стороной конфликта на Украине. А глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной.
Накануне президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Запада Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса