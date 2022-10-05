Кремль ответил на заявление Пентагона о возможности ударов ВСУ по Крыму

Киев продолжает настаивать на поставках из США дальнобойных баллистических ракет ATACMS способных поражать цели на расстоянии до 300 км, однако Вашингтон пока не собирается этого делать, опасаясь эскалации конфликта, сообщал ранее CNN. МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта. В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США «утратили связь с реальностью» и фактически стали стороной конфликта на Украине. А глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной.