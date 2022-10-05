В ВГА заявили об эвакуации жителей «серых зон» Херсонской области
Всех мирных жителей, пожелавших покинуть «серые зоны» Херсонской области, эвакуировали, чтобы над теми «не издевались» украинские военные, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Все люди, которые находятся в оккупированных нацистами территориях, те, кто хотел... они вышли... Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались», – цитирует его ТАСС.
Линия обороны на Херсонском направлении, по его утверждению, «не сдвинулась ни на сантиметр».
Ранее сегодня Стремоусов заявил, что Вооруженные силы РФ проводят перегруппировку в Херсонской области для нанесения ответного удара по украинским военным. При этом попытки украинских сил продвинуться вглубь Херсонской области пресечены, подчеркнул он.
3 октября глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило в тот же день Минобороны РФ. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
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