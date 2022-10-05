Путин: Россия была и будет суверенной
Россия была и будет самостоятельным государством. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Подчеркну: Россия была и будет суверенной», — сказал президент. Он добавил, что для этого следует выстраивать независимую национальную систему образования, а также заняться «воспитанием подрастающего поколения».
Путин отметил, что одной из задач является передать детям культурный код народа России. Также, по мнению российского лидера, следует пресекать «любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории».
Также президент выразил надежду, что скоро ситуация в вошедших в состав России регионах стабилизируется и страна сможет «спокойно развивать эти территории». Путин также подчеркнул, что нужен комплексный план, который будет включать в себя развитие инфраструктуры и совершенствование образовательного процесса.
В июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства заявил, что Россия входит в новую эпоху «мощной и суверенной страной». Он также подчеркнул, что в будущем страна станет еще сильнее.
Вместе с тем президент неоднократно отмечал, что Западу не нужна независимая Россия. Как говорил Путин в марте Путин, западные страны не могут простить РФ, что та отстаивает свои национальные интересы. 30 сентября в ходе выступления в Кремле российский президент снова заявил о желании Запада ослабить страну. «Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.
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