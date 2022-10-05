Газета
Политика

Путин: Россия была и будет суверенной

Ведомости

Россия была и будет самостоятельным государством. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». 

«Подчеркну: Россия была и будет суверенной», — сказал президент. Он добавил, что для этого следует выстраивать независимую национальную систему образования, а также заняться «воспитанием подрастающего поколения».

Путин отметил, что одной из задач является передать детям культурный код народа России. Также, по мнению российского лидера, следует пресекать «любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории».

Также президент выразил надежду, что скоро ситуация в вошедших в состав России регионах стабилизируется и страна сможет «спокойно развивать эти территории». Путин также подчеркнул, что нужен комплексный план, который будет включать в себя развитие инфраструктуры и совершенствование образовательного процесса. 

В июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства заявил, что Россия входит в новую эпоху «мощной и суверенной страной». Он также подчеркнул, что в будущем страна станет еще сильнее. 

Вместе с тем президент неоднократно отмечал, что Западу не нужна независимая Россия. Как говорил Путин в марте Путин, западные страны не могут простить РФ, что та отстаивает свои национальные интересы. 30 сентября в ходе выступления в Кремле российский президент снова заявил о желании Запада ослабить страну. «Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных