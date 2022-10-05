Путин: Россия была и будет суверенной

Вместе с тем президент неоднократно отмечал, что Западу не нужна независимая Россия. Как говорил Путин в марте Путин, западные страны не могут простить РФ, что та отстаивает свои национальные интересы. 30 сентября в ходе выступления в Кремле российский президент снова заявил о желании Запада ослабить страну. «Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.