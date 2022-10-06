Правящая партия выдвинула Токаева на выборы президента Казахстана

«Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос», – заявил председатель «Аманата» Ерлан Кошанов, выдвинувший кандидатуру Токаева.