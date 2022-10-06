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Правящая партия выдвинула Токаева на выборы президента Казахстана

Ведомости

Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула кандидатуру действующего президента республики Касыма-Жомарта Токаева на предстоящие президентские выборы. Об этом сообщила пресс-служба партии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос», – заявил председатель «Аманата» Ерлан Кошанов, выдвинувший кандидатуру Токаева.

Всего во внеочередном съезде партии приняли участие более 1200 человек. Как уточняет «Sputnik Казахстан», решение о выдвижении Токаева не президентские выборы было принято единогласно.

Токаев ранее одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану. В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания.

Президентские выборы в республике назначены на 20 ноября.

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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