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Медведев заявил о намерении России продолжать «освобождать территории»

Ведомости

Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета «Единой России».

По его словам, все цели по защите граждан России, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут достигнуты. «Конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — отметил Медведев (цитата по ТАСС).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее украинские и российские Telegram-каналы начали распространять сообщения о новом обращении Путина, в котором он якобы должен объявить о смене статуса операции на Украине. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока таких решений не принималось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных