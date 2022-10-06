Медведев заявил о намерении России продолжать «освобождать территории»
Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета «Единой России».
По его словам, все цели по защите граждан России, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут достигнуты. «Конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — отметил Медведев (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее украинские и российские Telegram-каналы начали распространять сообщения о новом обращении Путина, в котором он якобы должен объявить о смене статуса операции на Украине. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока таких решений не принималось.
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