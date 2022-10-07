Герой России Мурадов возглавил Восточный военный округ

Ранее РБК также писало о кадровых перестановках в руководстве Западного военного округа (ЗВО). По данным издания, его возглавил генерал-лейтенант Роман Бердников. До этого округом командовал генерал-полковник Александр Журавлев. Однако на сайте Минобороны РФ главой ЗВО по-прежнему числится Журавлев, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией.