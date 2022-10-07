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Герой России Мурадов возглавил Восточный военный округ

Ведомости

Генерал Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. 

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», — написал Меликов. Он отметил, что этот округ считается одним из самых мощных по боевому составу в стране. 

Глава Дагестана поддержал решение о назначении, отметив лидерские качества и мужество Мурадова. Меликов также отметил, что справляться с боевыми задачами генералу поможет опыт, полученный в Чечне и Сирии. 

В настоящее время на сайте Минобороны РФ указано, что ВВО командует Александр Чайко. В состав ВВО входят Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО. Его штаб находится в Хабаровске.

Ранее РБК также писало о кадровых перестановках в руководстве Западного военного округа (ЗВО). По данным издания, его возглавил генерал-лейтенант Роман Бердников. До этого округом командовал генерал-полковник Александр Журавлев. Однако на сайте Минобороны РФ главой ЗВО по-прежнему числится Журавлев, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных