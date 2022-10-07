Герой России Мурадов возглавил Восточный военный округ
Генерал Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», — написал Меликов. Он отметил, что этот округ считается одним из самых мощных по боевому составу в стране.
Глава Дагестана поддержал решение о назначении, отметив лидерские качества и мужество Мурадова. Меликов также отметил, что справляться с боевыми задачами генералу поможет опыт, полученный в Чечне и Сирии.
В настоящее время на сайте Минобороны РФ указано, что ВВО командует Александр Чайко. В состав ВВО входят Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО. Его штаб находится в Хабаровске.
Ранее РБК также писало о кадровых перестановках в руководстве Западного военного округа (ЗВО). По данным издания, его возглавил генерал-лейтенант Роман Бердников. До этого округом командовал генерал-полковник Александр Журавлев. Однако на сайте Минобороны РФ главой ЗВО по-прежнему числится Журавлев, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией.
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