Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше
Россия и Белоруссия продумают, как ответить на угрозу размещения ядерного оружия в Польше, заявил президент республики Александр Лукашенко на брифинге перед неформальным саммитом глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «БелТА».
«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста об обеспечении безопасности западных границ Союзного государства.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. Лукашенко на слова Дуды заявил, что атака тактическим ядерным оружием реальна, и указал на отсутствие такого вида вооружений у республики.
Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель позднее на брифинге сказал, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Также в госдепе отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей.