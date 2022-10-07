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Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше

Ведомости

Россия и Белоруссия продумают, как ответить на угрозу размещения ядерного оружия в Польше, заявил президент республики Александр Лукашенко на брифинге перед неформальным саммитом глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «БелТА».

«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста об обеспечении безопасности западных границ Союзного государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. Лукашенко на слова Дуды заявил, что атака тактическим ядерным оружием реальна, и указал на отсутствие такого вида вооружений у республики.

Заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель позднее на брифинге сказал, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Также в госдепе отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных