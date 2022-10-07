Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше

«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста об обеспечении безопасности западных границ Союзного государства.