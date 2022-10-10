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Медведев назвал частичную мобилизацию залогом победы

Ведомости

Частичная мобилизация, которая объединила людей, является «залогом нашей безусловной победы», об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон.

«Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это – залог нашей безусловной победы», — сказал он. 

Медведев также отметил, что сейчас мобилизация проходит так, «как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет». Он подчеркнул, что в нынешних условиях есть место «истинному патриотизму» и «человеческим эмоциям», а также «стандартному раздолбайству». Несмотря на это, население России смогло объединиться, отметил Медведев.

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. На прошлой неделе он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных