Медведев назвал частичную мобилизацию залогом победы
Частичная мобилизация, которая объединила людей, является «залогом нашей безусловной победы», об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон.
«Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это – залог нашей безусловной победы», — сказал он.
Медведев также отметил, что сейчас мобилизация проходит так, «как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет». Он подчеркнул, что в нынешних условиях есть место «истинному патриотизму» и «человеческим эмоциям», а также «стандартному раздолбайству». Несмотря на это, население России смогло объединиться, отметил Медведев.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. На прошлой неделе он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.