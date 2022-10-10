Медведев призвал «уничтожить» причастных к взрыву на Крымском мосту террористов
Россияне ждут «прямого уничтожения террористов», которые причастны к взрыву на Крымском мосту, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон.
«Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», — сказал он.
Медведев также назвал произошедшее террористическим актом и диверсией, ответственность за которые полностью ложится на киевский режим. «Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина», — подчеркнул он.
8 октября около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. По информации ведомства, погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы.
В конце апреля Медведев уже комментировал возможные обстрелы Крымского моста со стороны ВСУ. Тогда глава СНБО Украины сообщил о планах по ракетному обстрелу Крымского моста, если будет возможность это сделать. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это сделать. В ответ на это заявление Медведев пригрозил ответными мерами. В конце июня он сообщил, что любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России.
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