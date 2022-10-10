Медведев призвал «уничтожить» причастных к взрыву на Крымском мосту террористов

В конце апреля Медведев уже комментировал возможные обстрелы Крымского моста со стороны ВСУ. Тогда глава СНБО Украины сообщил о планах по ракетному обстрелу Крымского моста, если будет возможность это сделать. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это сделать. В ответ на это заявление Медведев пригрозил ответными мерами. В конце июня он сообщил, что любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России.