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Политика

Медведев призвал «уничтожить» причастных к взрыву на Крымском мосту террористов

Ведомости

Россияне ждут «прямого уничтожения террористов», которые причастны к взрыву на Крымском мосту, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон.

«Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», — сказал он.

Медведев также назвал произошедшее террористическим актом и диверсией, ответственность за которые полностью ложится на киевский режим. «Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина», — подчеркнул он.

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8 октября около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. По информации ведомства, погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы.

В конце апреля Медведев уже комментировал возможные обстрелы Крымского моста со стороны ВСУ. Тогда глава СНБО Украины сообщил о планах по ракетному обстрелу Крымского моста, если будет возможность это сделать. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это сделать. В ответ на это заявление Медведев пригрозил ответными мерами. В конце июня он сообщил, что любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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