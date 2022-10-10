В Белгородской области сообщили о погибшем в результате обстрелов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков заявил, что под обстрел попало село Конопляновка в Валуйском городском округе. По его данным, в результате был поврежден один частный жилой дом, пострадавших нет.
Также украинская сторона атаковала город Шебекино. «Есть погибшие — женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения», — написал Гладков.
Губернатор уточнил, что на месте находятся глава округа и оперативные службы.
После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам ВСУ. 7 октября Гладков сообщил об обстрелах села Щетиновка, в результате пострадал один житель. Также украинская сторона атаковала окраины поселка Дальний в Валуйском округе, обошлось без пострадавших и разрушений. На следующий день губернатор рассказал, что под обстрелы попало село Бирюч. В результате атаки ранения получила 16-летняя девушка
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября.
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