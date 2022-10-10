В Белгородской области сообщили о погибшем в результате обстрелов

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам ВСУ. 7 октября Гладков сообщил об обстрелах села Щетиновка, в результате пострадал один житель. Также украинская сторона атаковала окраины поселка Дальний в Валуйском округе, обошлось без пострадавших и разрушений. На следующий день губернатор рассказал, что под обстрелы попало село Бирюч. В результате атаки ранения получила 16-летняя девушка