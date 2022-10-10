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В Белгородской области сообщили о погибшем в результате обстрелов

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Гладков заявил, что под обстрел попало село Конопляновка в Валуйском городском округе. По его данным, в результате был поврежден один частный жилой дом, пострадавших нет. 

Также украинская сторона атаковала город Шебекино. «Есть погибшие — женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения», — написал Гладков. 

Губернатор уточнил, что на месте находятся глава округа и оперативные службы. 

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам ВСУ. 7 октября Гладков сообщил об обстрелах села Щетиновка, в результате пострадал один житель. Также украинская сторона атаковала окраины поселка Дальний в Валуйском округе, обошлось без пострадавших и разрушений. На следующий день губернатор рассказал, что под обстрелы попало село Бирюч. В результате атаки ранения получила 16-летняя девушка

С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных