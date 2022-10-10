Захарова оценила намерение Зеленского выступить на встрече G7
Президент Украины Владимир Зеленский превратит свое выступление на срочном заседании «Большой семерки» (G7) в «новый номер», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Зеленский заявил, что договорился с [канцлером ФРГ Олафом ] Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером», — написала она.
Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы, чтобы обсудить вопрос усиления давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины. На заседании также запланировано выступление украинского президента.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского.
Зеленский также сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что российская армия усилила обстрел украинской территории в ответ на действия украинского режима, который «своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал российский лидер.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.
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