В Белоруссии спрогнозировали наступление «переломного момента» в спецоперации
«Переломный момент» в ходе спецоперации России на Украине может наступить в ноябре-феврале. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, комментируя военно-политическую обстановку в стране и за рубежом.
«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал Тертель (цитата по «БелТА»).
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
1 сентября президент Белоруссии спрогнозировал скорое разрешение конфликта на Украине. Он указал на зреющий конфликт между украинским президентом и военными, а также на желание других стран «поделить» Украину. В конце сентября Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь за несколько дней. По его словам, для этого необходимо желание Европы. Он также призвал европейцев «одуматься» и начать предпринимать шаги по урегулированию конфликта.
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