В Белоруссии спрогнозировали наступление «переломного момента» в спецоперации

1 сентября президент Белоруссии спрогнозировал скорое разрешение конфликта на Украине. Он указал на зреющий конфликт между украинским президентом и военными, а также на желание других стран «поделить» Украину. В конце сентября Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь за несколько дней. По его словам, для этого необходимо желание Европы. Он также призвал европейцев «одуматься» и начать предпринимать шаги по урегулированию конфликта.