Президент США Байден допустил пересмотр отношений с Саудовской Аравией

Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщало издание Washington Times.