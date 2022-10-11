Президент США Байден допустил пересмотр отношений с Саудовской Аравией
Президент США Джо Байден заявил о возможности пересмотра отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом после решения ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. Об этом рассказал представитель совета нацбезопасности Джон Кирби, передает Reuters.
«Президент очень ясно дал понять, что это отношения, которые нам нужно продолжать пересматривать», – сказал он.
Кирби пояснил, что Байден «разочарован» решением ОПЕК+ и намерен вместе с конгрессом решить, как отношения с Саудовской Аравией будут выглядеть в будущем.
Ранее страны – участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщало издание Washington Times.
Председатель же сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес пригрозил Саудовской Аравии блокировкой поставок оружия и сотрудничества в сфере безопасности. По его словам, Эр-Рияд не сможет «играть за обе стороны в этом конфликте».