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Президент США Байден допустил пересмотр отношений с Саудовской Аравией

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил о возможности пересмотра отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом после решения ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. Об этом рассказал представитель совета нацбезопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Президент очень ясно дал понять, что это отношения, которые нам нужно продолжать пересматривать», – сказал он.

Кирби пояснил, что Байден «разочарован» решением ОПЕК+ и намерен вместе с конгрессом решить, как отношения с Саудовской Аравией будут выглядеть в будущем.

Ранее страны – участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщало издание Washington Times.

Председатель же сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес пригрозил Саудовской Аравии блокировкой поставок оружия и сотрудничества в сфере безопасности. По его словам, Эр-Рияд не сможет «играть за обе стороны в этом конфликте».

Ранее по теме: Сенатор США предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии из-за квот ОПЕК+

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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