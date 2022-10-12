WP: Байден призывал Зеленского прекратить жалобы на недостаточную помощь

Как отмечает издание, в начале военных действий на Украине Зеленский неоднократно призывал США увеличить поставки оружия на Украину, а также ужесточить санкции против России. Источник отмечает, что на тот момент Белый дом и конгресс уже оказали Киеву «беспрецедентную помощь» и направили современное оружие.