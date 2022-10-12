WP: Байден призывал Зеленского прекратить жалобы на недостаточную помощь
Президент США Джо Байден призывал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить публично говорить о «недостаточной» помощи со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.
Как отмечает издание, в начале военных действий на Украине Зеленский неоднократно призывал США увеличить поставки оружия на Украину, а также ужесточить санкции против России. Источник отмечает, что на тот момент Белый дом и конгресс уже оказали Киеву «беспрецедентную помощь» и направили современное оружие.
По словам экс-чиновника Белого дома, Байден предупредил Зеленского, что если тот не прекратит публично говорить о «недостаточной» помощи, то президенту США будет сложнее продолжать просить конгресс выделить средства Украине. В таком случае киевские власти показались бы конгрессменам «неблагодарными», пояснил источник.
В Белом доме WP рассказали, что с начала спецоперации России на Украине президенты США и Украины общаются каждые 2-3 недели. В предыдущий раз телефонный разговор состоялся 10 октября. Тогда Байден осудил ракетные удары России по инфраструктурным объектам Украины и пообещал предоставить Киеву «помощь, необходимую для самообороны».
Источники среди американских чиновников отметили, что исключили возможность подталкивания Украины к заключению мирного соглашения. В госдепартаменте добавили, что стремятся обеспечить Киеву «наилучшее положение на поле боя». Украинские чиновники заявили WP, что после «недавних военных успехов» и присоединения новых территорий к России желания вести переговоры с Москвой у них поубавилось.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине более $15 млрд помощи для обеспечения безопасности страны.
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