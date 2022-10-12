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WP: Байден призывал Зеленского прекратить жалобы на недостаточную помощь

Ведомости

Президент США Джо Байден призывал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить публично говорить о «недостаточной» помощи со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Как отмечает издание, в начале военных действий на Украине Зеленский неоднократно призывал США увеличить поставки оружия на Украину, а также ужесточить санкции против России. Источник отмечает, что на тот момент Белый дом и конгресс уже оказали Киеву «беспрецедентную помощь» и направили современное оружие.

По словам экс-чиновника Белого дома, Байден предупредил Зеленского, что если тот не прекратит публично говорить о «недостаточной» помощи, то президенту США будет сложнее продолжать просить конгресс выделить средства Украине. В таком случае киевские власти показались бы конгрессменам «неблагодарными», пояснил источник.

В Белом доме WP рассказали, что с начала спецоперации России на Украине президенты США и Украины общаются каждые 2-3 недели. В предыдущий раз телефонный разговор состоялся 10 октября. Тогда Байден осудил ракетные удары России по инфраструктурным объектам Украины и пообещал предоставить Киеву «помощь, необходимую для самообороны».

Источники среди американских чиновников отметили, что исключили возможность подталкивания Украины к заключению мирного соглашения. В госдепартаменте добавили, что стремятся обеспечить Киеву «наилучшее положение на поле боя». Украинские чиновники заявили WP, что после «недавних военных успехов» и присоединения новых территорий к России желания вести переговоры с Москвой у них поубавилось.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

В начале октября Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине более $15 млрд помощи для обеспечения безопасности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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