ФСБ задержала в Подмосковье готовившего теракт агента СБУ

Уточняется, что в ходе операции был задержан гражданин Украины 1972 года рождения. По заданию украинских спецслужб он на машине транзитом через территорию Эстонии перевез из Киева в Россию два переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» в специально оборудованном тайнике. Он также подобрал место для их конспиративного хранения, сообщили в ФСБ. Помимо этого, были также изъяты средства связи, которые подтверждают сотрудничество задержанного с СБУ.