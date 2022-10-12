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ФСБ задержала в Подмосковье готовившего теракт агента СБУ

Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в Подмосковье, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе операции был задержан гражданин Украины 1972 года рождения. По заданию украинских спецслужб он на машине транзитом через территорию Эстонии перевез из Киева в Россию два переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» в специально оборудованном тайнике. Он также подобрал место для их конспиративного хранения, сообщили в ФСБ. Помимо этого, были также изъяты средства связи, которые подтверждают сотрудничество задержанного с СБУ.

В его отношении возбуждено уголовное дело о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном организованной группой» (ст. 222 УК РФ). Свою вину фигурант признал, сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных