ФСБ задержала в Подмосковье готовившего теракт агента СБУ
ФСБ сообщила о предотвращении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в Подмосковье, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе операции был задержан гражданин Украины 1972 года рождения. По заданию украинских спецслужб он на машине транзитом через территорию Эстонии перевез из Киева в Россию два переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» в специально оборудованном тайнике. Он также подобрал место для их конспиративного хранения, сообщили в ФСБ. Помимо этого, были также изъяты средства связи, которые подтверждают сотрудничество задержанного с СБУ.
В его отношении возбуждено уголовное дело о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном организованной группой» (ст. 222 УК РФ). Свою вину фигурант признал, сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
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