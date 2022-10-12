Песков отметил актуальность целей денацификации Украины

Российский лидер подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя. Тогда же глава государства сообщил о том, что удары по Украине 10 октября были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.