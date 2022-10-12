Песков отметил актуальность целей денацификации Украины
Актуальность целей специальной военной операции России усиливается на фоне действий киевского режима, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Конечно, актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима», — ответил он на вопрос, остаются ли прежними цели демилитаризации и денацификации Украины в рамках проведения СВО. Песков также отметил, что цели спецоперации зафиксированы в тексте выступления главы государства 24-25 февраля, они не изменились.
Ранее, 10 октября, Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности выступил с обращением, в котором обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя. Тогда же глава государства сообщил о том, что удары по Украине 10 октября были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
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