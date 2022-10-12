Южная Корея отказала во въезде прибывшим на яхтах уклонистам от мобилизации
Южная Корея не впустила 21 россиянина, которые пытались попасть в республику после объявления в РФ частичной мобилизации. Об этом агентству Reuters сообщил депутат Ан Хо Ен со ссылкой на данные береговой охраны.
После 21 сентября в Южную Корею хотели въехать 23 россиянина на четырех яхтах, однако пустили в страну только двоих. Ан Хо Ен отмечает, что заявки остальных отклонили, поскольку «их цели были неясны и у них не было достаточных документов». Депутат добавил, что россияне называли целью поездки туризм.
Россияне, целью поездки которых является туризм, могут находиться в Южной Корее без визы до 60 дней. Для въезда в республику нужно электронное разрешение K-ETA, которое выдает иммиграционная служба страны. В то же время власти Южной Кореи могут отказать во въезде.
По данным Korea JoongAng Daily, помимо четырех яхт была еще одна лодка, которая не пришвартовалась в порту. Издание пишет, что два судна покинули южнокорейские воды 11 октября, однако одна из пяти лодок все еще находится в порту Пхохана после того, как ее обнаружил в море патрульный катер 11 октября. Уточняется, что гражданам РФ на этом судне также было отказано во въезде в Южную Корею.
Ан Хо Ен выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. По его словам, все больше и больше россиян могут попытаться заехать на территорию республики из-за продолжающейся частичной мобилизации в стране и военных действий на Украине.
«Вполне вероятно, что Южная Корея становится промежуточной остановкой, поскольку все больше людей пытаются сбежать из России», — сказал чиновник. Депутат заявил, что правительству республики следует «срочно» разработать меры по ограничению притока россиян, которые уклоняются от мобилизации.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
После обращения президента россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.