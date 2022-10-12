Южная Корея отказала во въезде прибывшим на яхтах уклонистам от мобилизации

По данным Korea JoongAng Daily, помимо четырех яхт была еще одна лодка, которая не пришвартовалась в порту. Издание пишет, что два судна покинули южнокорейские воды 11 октября, однако одна из пяти лодок все еще находится в порту Пхохана после того, как ее обнаружил в море патрульный катер 11 октября. Уточняется, что гражданам РФ на этом судне также было отказано во въезде в Южную Корею.